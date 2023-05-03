Цифра дня: в этом году собрали 53 млн 824 тыс. 441 сом фитр-садака. Куда они пойдут

В месяц Орозо в этом году собрали 53 млн 824 тыс. 441 сом фитр-садака.

Об этом сообщили в ДУМК.

Мусульмане перечислили на счета ДУМК в "РСК Банк" 657 тыс. 881 сом и 900 тыс. 557 сомов - в "МБанк".

Также в духовенстве рассказали, что 60% собранных средств, а именно 30 млн 681 тыс. 82 сома, передадут местным мечетям. Хатибияты (районные отделы) получат 15%, это 5 млн 785 тыс. 835 сомов. Оставшиеся 10%, которые составляют 5 млн 167 тыс. 49 сомов, останутся в муфтияте. Все эти средства раздадут нуждающимся семьям через местные мечети, хатибияты и муфтият.

В прошлом году ДУМК собрало 42 млн 247 тыс. 328 сомов фитр-садака, кроме этого, еще 256 тыс. 800 сомов перечислили через интернет-банкинг.

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