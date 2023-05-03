36 воспитанников школы-интерната бесплатно получат паспорта

По ее данным, также были закуплены средства личной гигиены, нижнее белье, сладости, собраны вещи и игрушки.

Государственное предприятие "Инфоком" при Министерстве цифрового развития документировало 36 воспитанников Чуйской школы-интернат, достигших 16-летнего возраста на бесплатной основе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, также были закуплены средства личной гигиены, нижнее белье, сладости, собраны вещи и игрушки. Всего в данном интернате проживает и обучается 188 детей в возрасте от 6 до 18 лет. "Чуйская школа-интернат для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей закреплена за ГП "Инфоком" для оказания всесторонней поддержки и спонсорства, которые осуществляются за счет собственных средств и добровольной помощи сотрудников предприятия. Мероприятия по оказанию поддержки детских учреждений интернатного типа проводятся в рамках поручения кабмина. На 2023 год ГП "Инфоком" разработан план мероприятий, в котором предусмотрены документирование воспитанников, субботник, оказание материальной поддержки в виде продуктов питания, закупа обуви и канцелярских товаров"- говорится в сообщении Минцифры.





URL: https://www.vb.kg/429269