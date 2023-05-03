В КР для фермеров провели семинар по бережному отношению к пастбищам

Кыргызская Республика не сполна реализовала свой потенциал в области экспорта мяса, и в целом его объем все еще незначителен с точки зрения вклада в ВВП.

На площадке Министерства экономики и коммерции КР проведен семинар на тему: "Регенеративное сельское хозяйство, сохранение пастбищ, регулируемый выпас скота". Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Организаторами выступили Государственный Центр по развитию халал-индустрии при МЭК КР совместно с Общественным фондом "Глобал Эковэй".

Участниками выступили представители пастбищных комитетов Ысык-Атинского и Панфиловского районов Чуйской области. На семинар также были приглашены представители Кыргызского научно-исследовательского института животноводства и пастбищ" при Министерстве сельского хозяйства КР.

Целью семинара является информирование и обучение фермеров принципам регенеративного (восстановительного) сельского хозяйства, бережного отношения к пастбищам, сохранения и восстановления пастбищ и особо акцентируемое - важность соблюдения регулируемого выпаса.

Как отмечалось, пастбища являются источником экономического роста местных сообществ, влияют на всю экономику агросектора в целом. Данной теме уделяется особое внимание, в том числе для успешной реализации проекта "Мясной Халал парк в КР".

Кыргызская Республика не сполна реализовала свой потенциал в области экспорта мяса, и в целом его объем все еще незначителен с точки зрения вклада в ВВП. В настоящее время существует несколько успешных экспортеров мяса, у которых стоит перенять опыт, где при правильной поддержке (особенно в плане финансирования и технического секрета производства) Кыргызстан может оптимизировать имеющиеся ресурсы с точки зрения перспективы производства халал мяса и мясопродуктов.

Также Центр выразил благодарность команде ОФ "Глобал Эковэй" во главе с руководителем Нурланом Кадыркуловым. В частности, Фонд проводит большую практическую, научную, а также изыскательные работы, продвигают принципы регенеративного сельского хозяйства и имеют большой практический опыт по работе с фермерскими хозяйствами по всей республике.

В рамках работ с пастбищными комитетами, разрабатываются подробные карты пастбищных угодий по каждому району, селу и пастбищу для пользователя. Данный подход позволяет цифровизировать агросектор".





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