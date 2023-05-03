Баллы на ОРТ не продаются. Выпускникам напомнили о мошенниках

В Центре оценки образования и методов обучения (ЦООМО) предостерегли выпускников и их родителей о мошенниках.

«Все абитуриенты, сдавшие ОРТ, получат те баллы, которые заработают на тесте. Получить их другим путем или повысить невозможно», — отметили в центре.

Напомним, Общереспубликанское тестирование абитуриентов для поступления в высшие учебные заведения начнется 20 мая и пройдет в три этапа.

Для абитуриентов, которые не успели зарегистрироваться, 19, 22 мая и 22 июня в тестовых центрах будет проведена дополнительная регистрация.

Напомним, что с 2012 года ОРТ стало обязательным при поступлении во все вузы независимо от формы собственности и на все отделения (очное — грантовое и контрактное, дистанционное).



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