Двести тысяч доз вакцины против чумы передала Россия Кыргызстану

Россия передала Кыргызстану 200 тысяч доз вакцины против чумы.
Об этом сообщает Роспотребнадзор в своем Telegram-канале.
По его данным, в Бишкек доставлена партия вакцин производства ФКУЗ «Ставропольский научно-исследовательский противочумный институт» Роспотребнадзора.
Полученные вакцины будут использовать для комплекса профилактических мер.
«Поставка осуществлена в рамках совместной программы по снижению рисков завоза и распространения чумы из природных очагов, реализуемой Роспотребнадзором при поддержке правительства Российской Федерации с 2016 года», — говорится в сообщении.
Кроме переданной партии, на протяжении трех лет Кыргызстан получит еще до 600 тысяч доз такой вакцины. Этих объемов будет достаточно, чтобы полностью покрыть потребности страны в вакцинах «для недопущения возникновения вспышки этой опасной инфекции», добавили в Роспотребнадзоре.
До конца 2025-го ведомство совместно с кыргызстанскими коллегами продолжит проводить мониторинг природных очагов чумы, организует курсы повышения квалификации, а также проведет тренировочные учения по реагированию на инфекционные угрозы в КР.
«Указанные мероприятия позволят поддерживать высокий уровень санитарно-эпидемиологического благополучия на едином евразийском эпидемиологическом пространстве», — заключили в Роспотребнадзоре.
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