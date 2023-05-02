Выборы по Ленинскому округу. 34 кандидата в депутаты парламента внесли залог

Квитанцию об оплате представили 34 претендента.
Завершилось выдвижение кандидатов в депутаты Жогорку Кенеша по Ленинскому одномандатному избирательному округу, в котором пройдут досрочные выборы.
Как сообщили 24.kg в ЦИК, до 18.00 30 апреля нужно было внести избирательный залог на сумму 100 тысяч сомов. Квитанцию об оплате представили 34 претендента.
Пять кандидатов на мандаты — Эркин Булекбаев, Максат Кунакунов, Карачач Исмаилова, Нурлан Сакиев и Данияр Тербишалиев — уже зарегистрированы. В Центризбиркоме напомнили, что те, кто не внес залог до 18.00 30 апреля, остраняются от гонки автоматически. Агитация начнется 8 мая.
Голосование пройдет 28 мая. Определение результатов выборов депутата по Ленинскому округу — до 11 июня.
Напомним, место стало вакантным после того, как 27 марта Жаныбек Абиров сдал депутатский мандат. Причиной стала массовая драка с участием теперь уже экс-нардепа, которая произошла в ночь на 12 марта в Бишкеке возле ресторана «Золотой дракон». Жестоко избитый Абировым сотрудник ГБР не имеет претензий к бывшему парламентарию, стороны помирились.
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