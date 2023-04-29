Штормовое предупреждение: на горных трассах возможен сход снежных лавин

Пресс-служба МЧС распространила штормовое предупреждение.

По информации ведомства, в горных районах возможен сход снежных лавин.

«29 апреля в связи с потеплением и ожидаемыми осадками в горных районах и на перевалах Тоо-Ашуу, Ала-Бель, в ущелье Чычкан, на трассах Каракол — Энилчек и Барскоон — Ак-Шыйрак ожидается сход снежных лавин и гололедица», — говорится в сообщении.

В ведомстве просят водителей соблюдать дистанцию в 500 метров и быть осторожными при выборе маршрута движения.



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