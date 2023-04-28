Кыргызстанскому вундеркинду требуется помощь

Недавно мы писали про юного кыргызстанца, который с легкостью в уме умножает сложные числа.
Мы связались с отцом парня Айбеком Жапаровым, и он рассказал нашему изданию vb.kg, что его 18-летнему сыну Бексултану требуется дорогостоящая операция на сосудах головного мозга. Ее делают только в Турции.
По словам отца, парень очень талантливый, помимо способности умножать сложные числа, он ещё прекрасно поет.
30 апреля пройдет благотворительный концерт, в Национальном Центре детей и юношества "Сейтек" начало 18-00 все вырученные средства которого пойдут на лечение парня.
Все желающие помочь Бексултану могут отправлять денежные средства по следующим номерам:
ЭЛСОМ 0705 740082
МБАНК 0703 088292
URL: https://www.vb.kg/429187
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