Бакетаев задал вопрос Ястребу Арестовичу стихом Лермонтова

Недавно экс-советник президента Украины начал давать советы президенту Кыргызстана: у нас своих советников "пруд пруди".
Политолог Бакыт Бакетаев прокомментировал заявление экс-советника президента Украины Ястреба Арестовича по поводу поездки президента Кыргызстана в Россию на День Победы.
"Недавно экс-советник президента Украины начал давать советы президенту Кыргызстана: у нас своих советников "пруд пруди".
Ястреб Арестович насоветовал президенту Украины Зеленскому разбудить ранней весной 2022 года спящего русского медведя. Итог: сегодня мир на грани ядерной катастрофы. Я посоветовал бы всем ястребам мира, наконец-то, по Лао Цзы, сесть на берегу реки и смотреть на текущие воды - там они смогут найти истину. Президент Кыргызстана Садыр Жапаров вырос на берегу великого озера Иссык Куль, он знает силу и волю воды.
А для Арестовича для более глубокого понимания тонких дел востока мне пришлось " замахнуться на самого" ))) и сделать легкий апгрейд "Паруса" Лермонтова:
Что ищет он в стране далекой?
Что кинул он в краю родном?..
А там: Играют волны - ветер свищет,
И мачта гнется и скрыпит…
Увы! он счастия не ищет
Он, мятежный, просит бури,
А сам на берегу сидит". )))
Отметим, бывший советник главы офиса президента Украины Зеленского Алексей Арестович высказал свое мнение о планируемом визите президента Кыргызстана Садыра Жапарова на День Победы в Россию.
"В Москву собирается президент Кыргызстана ехать. Я хотел бы напомнить, передать привет президенту Кыргызстана и одновременно напомнить, что Кыргызстан - получатель помощи ЕС. И вот их президент едет к человеку, которому выдали ордер на арест за похищение детей. И здесь как бы надо определяться, мне кажется, на каком стуле сидеть. А то и туда, и сюда. Переборчик", - сказал он в эфире программы "ФЕЙГИН LIVE" на YouTube", - сказал он.
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