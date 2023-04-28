Эдиль Байсалов обещал ликвидировать комитет по борьбе с ВИЧ/СПИДом

Депутат Жылдыз Садырбаева отметила, что работа комитета безрезультативна.

Комитет по борьбе с ВИЧ/СПИДом, туберкулезом и малярией при координационном совете по общественному здравоохранению при кабинете министров расформируют. Об этом на совместном заседании парламентской фракции «Ата Журт Кыргызстан» и депутатской группы «Мекенчил» заявил заместитель председателя кабмина Эдиль Байсалов.

Нардепы слушают информацию о грантовых средствах, выделенных Кыргызстану Глобальным фондом по борьбе с ВИЧ/СПИДом, туберкулезом и малярией.

Депутат Жылдыз Садырбаева отметила, что работа комитета безрезультативна. «Эти деньги выделяют кыргызскому народу, их часть уходит на ЛГБТ. Мы укрепляем ЛГБТ-сообщество? За все годы работы комитет показывает неэффективность. Эти деньги безхозные. Надо направить другую заявку по распределению денег и расформировать комитет. Из $29 миллионов на лекарства уходит очень мало денег», — сказала она.

Жылдыз Садырбаева сообщила, что министерства здравоохранения Узбекистана и Таджикистана получают средства от Глобального фонда на такие цели. «Но у них нет статьи о гомосексуалистах, потому что это криминальное деяние. Они получают и более эффективно работают», — добавила она.

Заместитель министра здравоохранения Бубужан Арыкбаева заметила, что 30-40 процентов членов комитета являются представителями неправительственных организаций.

Эдиль Байсалов ответил, что после такого резонанса комитет по борьбе с ВИЧ/СПИДом, туберкулезом и малярией при координационном совете по общественному здравоохранению будет расформирован. Он обещал провести переговоры с Глобальным фондом и ПРООН.

До 2011 года грантами Глобального фонда управлял Минздрав Кыргызстана.



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