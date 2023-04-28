Акылбек Жапаров обещает к новому учебному году построить 100 школ

Акылбек Жапаров отметил, что идет возведение 204 учебных заведений.

К 1 сентября будет построено 100 новых школ. Об этом на совместном заседании парламентской фракции «Ата Журт Кыргызстан» и депутатской группы «Мекенчил» сообщил председатель кабмина Акылбек Жапаров.

Нардепы слушают отчет кабинета министров о ходе реализации Национальной программы развития до 2026-го, утвержденной указом президента.

Акылбек Жапаров отметил, что идет возведение 204 учебных заведений. «Из них 100 построим к новому учебному году. В ближайшие два года возведем новые здания всех школ, находящихся в аварийном состоянии», — сказал он.



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