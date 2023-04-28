Дастан Бекешев просит ГКНБ проверить судью. Комментарий Верховного суда

Депутат Жогорку Кенеша Дастан Бекешев просит ГКНБ проверить судью Азиса Эшалиева.

Об этом он заявил в своем Telegram-канале.

По словам нардепа, недавно журналисты провели расследование по связям между бишкекским судьей Азисом Эшалиевым и стройкомпанией «Аалам строй».

«Этот судья активно помогает фирме. Верховный суд ответил, что Азис Эшалиев помог вернуть муниципальные земли, забрав их у частного лица. Да, это так. Но потом этот судья заключает мировое соглашение между строительной компанией «Аалам строй» и мэрией. Этот же человек забирает земли у города и отдает фирме. Он и руководитель компании вместе ходят и чай пьют. Я этого судью не знаю, но пусть его проверит ГКНБ», — подчеркнул он.

Напомним, журналисты проекта «МедиаХаб» провели расследование по ситуации вокруг скандально известного жилого комплекса строительной компании «Аалам строй» в микрорайоне «Джал».

В Административном суде столицы с 2019 года по октябрь 2021-го рассматривалось дело в отношении стройфирмы «Аалам строй» относительно земельных участков в микрорайоне «Джал». Председательствовал на процессе судья Азис Эшалиев.

При этом 22 июля 2021 года, как выяснили журналисты, в одном из кафе ТЦ «Ала-Арча» судья встречался с владельцем фирмы «Аалам строй» Меризом Иманалиевым и юристом компании Русланом Курумшуевым. Об этом свидетельствуют кадры, снятые очевидцами. На видео видно, как судья пытался скрыть лицо медицинской маской.

Позже Верховный суд сообщил — считает необходимым обратить внимание на то, что озвученные факты не имеют подтверждения.

«Касательно дела по объекту по улице Поваринского, 34а, 36. Определением Ленинского районного суда Бишкека от 26 апреля 2023-го исковое заявление управления по контролю за землепользованием мэрии к С.У.С. об устранении препятствий в пользовании земельным участком путем сноса возведенного объекта оставлено без рассмотрения на основании пункта 7 статьи 222 ГПК КР. Вышеупомянутое судебное дело не рассматривалось судьей А.М. Эшалиевым», — сказали в суде.

Отметим, судья Азис Эшалиев также рассматривал дело изнасилованной милиционерами 13-летней девочки.

Напомним, преступление совершено в 2021 году. В марте 2022-го задержаны подозреваемые — два милиционера (сотрудник инспекции по делам несовершеннолетних УВД Ленинского района и участковый УВД Свердловского района), еще один соучастник — охранник рынка «Дордой» (предположительно тоже бывший работник ОВД).

В Первомайском районном суде также рассматривали дело в отношении четвертого подозреваемого в изнасиловании — официанта. Все четверо обвиняемых знакомы друг с другом.

Первая инстанция приговорила Н.К. (охранник рынка) к 10 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, А.Э. (участковый милиции) — к 15 годам лишения свободы в колонии общего режима. К.Д. (инспектор по делам несовершеннолетних УВД Ленинского района) суд также приговорил к 15 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.



Ссылка: https://24.kg/obschestvo/264410/