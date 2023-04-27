Кыргызстанская актриса театра признана лучшей актрисой Тюрского мира

По ее данным, церемония награждения прошла на высоком уровне в Стамбуле.
Впервые в истории Кыргызского национального театра театральная актриса Анара Сыдыгалиева признана лучшей актрисой Тюрского мира. Об этом сообщает пресс-служба ТЮРКСОЙ.
По ее данным, церемония награждения прошла на высоком уровне в Стамбуле.
"Победа талантливой актрисы Анары Сыдыгалиевой – это победа кыргызского национального театрального искусства"- говорится в сообщении. Организаторы премии выступили международная организация ТЮРКСОЙ, престижные театральные издания Турции.
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