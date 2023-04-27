В Бишкеке хозяева бутиков простили воровку

Общий ущерб сравнительно невелик – чуть меньше 12 тысяч сомов.
15 декабря 2022 года гражданка К.И., временно неработающая, ранее несудимая, обошла несколько бутиков в одним из бишкекских торговых центров и тайком взяла с полок не очень дорогие товары. В одном бутике – черную панаму, в другом – две шапки, футболку и толстовку, в третьем – детскую футболку и женскую сумочку.
Общий ущерб сравнительно невелик – чуть меньше 12 тысяч сомов.
На заседании Свердловского райсуда трое потерпевших заявили ходатайство о прекращении уголовного дела: воровка не только возместила им материальный ущерб, но и вернула в целости и сохранности все украденные вещи.
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