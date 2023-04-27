С начала года в лечебные учреждения обратилось 163 человека с укусами клещей

С начала года в лечебные учреждения обратилось 163 человека с укусами клещей.

Об этом сообщил департамент профилактики заболеваний и госсанэпиднадзора.

Больше всего обращений зарегистрировано в Бишкеке — 86, Чуйской и Иссык-Кульской областях — по 35. В Таласской области было пять укушенных, Джалал-Абадской и Оше — по два.

В департаменте напомнили, что от укуса можно заболеть клещевым энцефалитом — острым инфекционным вирусным заболеванием с преимущественным поражением центральной нервной системы.

«При клещевом энцефалите человек сначала чувствует слабость, недомогание. Примерно через неделю эти симптомы могут пройти, но потом наступает вторая фаза, которая проявляется сильными головными болями и высокой температурой. Болезнь начинается остро, сопровождается ознобом, сильной головной болью, резким подъемом температуры до 38-39 градусов, тошнотой, рвотой. Больного беспокоят мышечные боли, которые наиболее часто локализуются в области шеи и плеч, груди, поясницы и конечностей. На лице и туловище могут появиться покраснения из-за расширения мелких кровеносных сосудов», — отметили в департаменте.

Если вы обнаружили на своем теле присосавшегося клеща, нужно обратиться за помощью в травмпункт или в любой другой медицинский центр, где извлекут клеща. Далее в течение 72 часов необходимо доставить клеща по своему месту жительства в центр профилактики заболеваний и госсанэпиднадзора. Если потребуется, то человеку назначат иммуноглобулин от клещевого энцефалита.



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