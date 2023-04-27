Выборы по Ленинскому округу. Сегодня последний день выдвижения кандидатов

Еще три человека заявили о намерении баллотироваться в депутаты по Ленинскому одномандатному округу.

Находящемуся под арестом Равшану Джеенбекову также удалось подать документы в ЦИК.

По данным ведомства, из фигурантов так называемого кемпир-абадского дела баллотируются также активисты Чингиз Капар и Ильгиз Шаменов.

Как уточнили 24.kg в Центризбиркоме, сегодня до полуночи в ведомстве будут принимать заявки. Кандидатам дается также время — до 18.00 30 апреля донести необходимые справки, включая квитанцию из банка о внесении избирательного залога в сумме 100 тысяч сомов.

Ранее о намерении побороться за мандат ЦИК уведомили 39 человек. Из них шесть женщин.

Передумали участвовать в гонке Бекзат Иманкулов и Нурлан Шапанов.

Голосование пройдет 28 мая. Определение результатов выборов депутата по Ленинскому округу — до 11 июня.

Напомним, место стало вакантным после того, как 27 марта Жаныбек Абиров сдал депутатский мандат. Причиной стала массовая драка с участием теперь уже экс-нардепа, которая произошла в ночь на 12 марта в Бишкеке возле ресторана «Золотой дракон». Жестоко избитый Абировым сотрудник ГБР не имеет претензий к бывшему парламентарию, стороны помирились.



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