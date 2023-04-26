В России произошло страшное ДТП с участием кыргызстанцев. Есть погибшие

В Курганской области России произошло ДТП с участием кыргызстанцев.

Есть погибшие, сообщает пресс-служба МИД КР.

Как сообщается, 25 апреля на автодороге Екатеринбург - Шадринск - Курган случилось дорожно-транспортное происшествие. По предварительным данным, водитель автомобиля Honda Fit под управлением гражданина КР выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовым автомобилем Hyundai.

В результате ДТП кыргызстанец Б. У., 1989 года рождения, скончался на месте от полученных травм. Водителя Н. Ч., 1985 года рождения, и пассажирку М. К., 1999 года рождения, госпитализировали в Шадринске с различными травмами. Состояние пострадавших оценивается как стабильно тяжелое.

Генеральное консульство КР в Екатеринбурге проводит работу по выяснению всех обстоятельств произошедшего. Поддерживается постоянная связь с родственниками погибшего и решается вопрос отправки груза 200 в Кыргызстан.



URL: https://kaktus.media/479693