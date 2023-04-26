Выборы по Ленинскому округу. Адвокат заявляет о нарушении прав двух кандидатов

По словам юриста, Ильгиз Шаменов и Равшан Джеенбеков лишены права быть избранными.
Адвокат Бакытбек Автандил заявляет о нарушении конституционных прав баллотироваться в депутаты по Ленинскому одномандатному округу двух своих подзащитных — экс-нардепа Равшана Джеенбекова и гражданского активиста Ильгиза Шаменова.
Оба, отметим, содержатся в бишкекском СИЗО-1 по обвинению в попытке организации массовых беспорядков с целью захвата власти.
По словам юриста, Ильгиз Шаменов и Равшан Джеенбеков лишены права быть избранными.
«Сотрудники СИН ждут команды сверху. Я подал жалобу в суд, но рассмотрение назначено на 28 апреля, то есть уже после завершения выдвижения», — пояснил он.
Выдвижение кандидатов в депутаты по Ленинскому одномандатному избирательному округу № 26 завершится 27 апреля 2023 года.
Голосование пройдет 28 мая. Определение результатов выборов депутата по Ленинскому округу — до 11 июня.
Напомним, место стало вакантным после того, как 27 марта Жаныбек Абиров сдал депутатский мандат. Причиной стала массовая драка с участием теперь уже экс-нардепа, которая произошла в ночь на 12 марта в Бишкеке возле ресторана «Золотой дракон». Жестоко избитый Абировым сотрудник ГБР не имеет претензий к бывшему парламентарию, стороны помирились.
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