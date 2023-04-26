КырПарламент пытается уволить КырОмбудсмена Атыр Абдрахматову. За безделие и безалаберность

Увольнение омбудсмена. Профильный комитет парламента не смог собрать кворум

Комитет по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту Жогорку Кенеша на следующем заседании рассмотрит досрочное освобождение от должности омбудсмена Атыр Абдрахматовой. Об этом 24.kg сообщила глава комитета Чолпон Султанбекова.

Сегодня заседание комитета не состоялось из-за отсутствия кворума. Но в повестке не было вопроса об отставке омбудсмена.

"Есть сроки рассмотрения предложения фракций о досрочном освобождении. Вопрос рассмотрим на следующей неделе или будет внеочередное заседание комитета", - говорит она.

Чолпон Султанбекова четко не ответила, поступило ли предложение фракции "Ата Журт Кыргызстан" по Атыр Абдрахматовой.

Отметим, согласно регламенту парламента, предложение о досрочном освобождении должностных лиц, в том числе омбудсмена, рассматривается профильным комитетом в течении 10 дней, но не ранее 7 дней после получения предложения. Решение принимается парламентом большинством голосов от общего числа депутатов.

Атыр Абдрахматова 2 марта 2022 года была избрана омбудсменом. В Кыргызстане она стала первой женщиной, занявшей этот пост.

Источник - 24.kg

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