Отмечается рост заболеваемости среди тех, кто отказался от профилактических прививок.
Ситуация по кори и краснухе в Кыргызстане остается напряженной, сообщила глава Республиканского центра иммунопрофилактики Гульбара Ишенапысова.
С января выявили уже 178 случаев заболевания, тогда как в начале апреля сообщалось о 47.
По словам Ишенапысовой, рост заболеваемости наблюдается не только в Кыргызстане, но и в России, Турции, Узбекистане, Таджикистане и других странах. Ранее Минздрав отмечал, что заболеваемость растет среди тех, кто отказался от профилактических прививок.
Корь - высокозаразное инфекционное заболевание, которое передается воздушно-капельным путем. Специального лечения от кори нет, единственный способ защиты - вакцинация.
Источник - ru.sputnik.kg
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