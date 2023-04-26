Бактыбек Сыдыков назвал двух монстров Минздрава

В Министерстве здравоохранения есть два монстра, считает депутат Бактыбек Сыдыков.

На заседании комитета Жогорку Кенеша по бюджету, экономической и фискальной политике 24 апреля он заявил, что эти монстры - Фонд обязательного медицинского страхования и департамент лекарственного обеспечения.

"Сейчас очень много органов проверяют бизнес. ДЛО и ФОМС вошли в список проверяющих внепланово и не дают работать предпринимателям. Контрафактные и контрабандные товары таскает не бизнес, а продавцы на Ошском рынке и маленькие аптеки. Уважающие себя большие фармацевтические компании на это не пойдут, они боятся потерять свои лицензии", - отметил он.

По его словам, пограничники и таможенники должны бороться с контрабандой, за которой стоят большие деньги и ресурсы.



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