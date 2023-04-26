"Вы же под домашним арестом". Задержанный с Исманкуловым чиновник пришел на сессию БГК

Сегодня, 25 апреля, Бишкекский горкенеш собрался на очередную сессию.

В повестке дня вопросы, касающиеся муниципальной собственности. Одним из докладчиков выступает начальник департамента по управлению муниципальным имуществом Талант Рыскулбек уулу.

Его участие в сессии вызвало вопросы у депутата БГК Казыбека Эргешова. Он напомнил, что начальник ДУМИ проходил по одному из уголовных дел вместе с директором клиники "Микрохирургия глаза" Алмазбеком Исманкуловым.

"Горожане интересуются по поводу начальника департамента по управлению муниципальным имуществом. Имеет ли право он на сегодня? Вы же под домашним арестом?" - обратился Эргешов к Рыскулбек уулу.

Последний ответил, что ему изменили меру пресечения.

"На сегодня в рамках уголовного дела, возбужденного со стороны Генпрокуратуры, я был под домашним арестом. Сейчас санкция изменена на подписку о невыезде", - сообщил Рыскулбек уулу.

"То есть ваш подельник сидит в СИЗО, а вы под подпиской о невыезде? Правильно ли задавать ему вопросы? Он имеет право быть начальником таких стратегических объектов, когда проходит фигурантом именно по уголовному?" - продолжил депутат.

Председатель БГК Куванычбек Конгантиев отметил, что Рыскулбек уулу никто не увольнял.

"В данный момент идет судебное разбирательство, то есть даже органом следствия не поставлен вопрос об отстранении должностного лица от занимаемой должности и временного приостановления. Поэтому я считаю, что если следствие не ставит вопрос, то мы тем более имеем право задавать вопросы. В рамках своих функциональных обязанностей на сегодня он продолжает работу, возложенную обязательствами на него", - заключил он.

Напомним, Алмазбек Исманкулов был водворен в СИЗО до 9 апреля. В отношении руководителя госпиталя "Микрохирургия глаза" и должностных лиц мэрии Бишкека возбуждено уголовное дело по статье "Коррупция". Они подозреваются в "преступных действиях с целью незаконного получения материальной выгоды и иных привилегий".



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