На чиновников "Кыргызавтожола" возбуждено уголовное дело

Они воспользовавшись своим служебным положением, причинили государству ущерб на сумму 17 млн 333 тыс. сомов.

Генеральная прокуратура провела проверку в учреждении "Кыргызавтожол" и дорожно-эксплуатационном предприятии №32. Сообщается, что в 2022 году на Жел-Арыкскую битумную базу при ДЭП №32 поступило 4 551,245 тонны битума, 4 100,6 тонны распределены на предприятия дорожного обслуживания при ГП "Кыргызавтожол", однако остатки битума в 300,6 тонны по неизвестным причинам были уничтожены.

Ответственные должностные лица ГП "Кыргызавтожол " и ДЭП №32 подозреваются в том, что они, воспользовавшись своим служебным положением, против интересов службы и в целях извлечения личной выгоды, причинили государству ущерб на сумму 17 млн 333 тыс. сомов.

Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело по статьям 337 "Злоупотребление должностным положением", 210 "Присвоение или растрата вверенного имущества" и 245 "Злоупотребление полномочиями служащими коммерческих или иных организаций" Уголовного кодекса Кыргызской Республики.

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