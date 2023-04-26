"Алтын тамга - 2023". Претенденты на красный аттестат должны подтвердить свои знания

Сегодня, 25 апреля, в Кыргызстане проходит итоговая государственная аттестация "Алтын тамга".
В этом году аттестацию проходят 2 023 претендента. Для них организовали 19 пунктов по стране.
Тестирование проходит по четырем обязательным учебным дисциплинам: математика, родной язык и литература (кыргызский язык и литература, русский язык и литература, узбекский язык и литература), история Кыргызстана и химия.
Напомним, в прошлом году в тестировании приняли участие 2 142 ученика, и только 80 из них подтвердили свое право на получение аттестата особого образца. Это был наихудший результат по данному тестированию за последние годы.
Аттестацию "Алтын тамга" внедрили в 2011 году. Она проводится для оценки уровня знаний претендентов на получение документов о среднем общем образовании с отличием. Также по итогам аттестации МОиН определяет качество и проблемы школьного образования для выработки дальнейшего механизма по его улучшению.
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