ГУОБДД: За неделю на территории КР выявлено 18 676 нарушений ПДД

С 15 апреля по 21 апреля 2023 года ГУОБДД МВД КР было выявлено 18 676 нарушение правил дорожного движения.
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
"из них:
-186 за управление транспортными средствами без соответствующих документов;
-52 за управление автотранспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения;
-53 незаконное затемнение стекол автомобиля;
-291 за нарушения ПДД с участием пешеходов;
-5 839 за нарушение правил эксплуатации транспортных средств;
-4 случаев Автохулиганство;
- 2 713 случая превышение скоростного режима;
-1 факт управления ТС с подложными ГРНЗ;
-кроме того, 9 537 фактов нарушения других правил дорожного движения:
-1 079 автомобиля за нарушение правил дорожного движения были водворены на штрафную стоянку", - говорится в сообщении ГУОБДД..
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