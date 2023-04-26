ГУОБДД: За неделю на территории КР выявлено 18 676 нарушений ПДД

С 15 апреля по 21 апреля 2023 года ГУОБДД МВД КР было выявлено 18 676 нарушение правил дорожного движения.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"из них:

-186 за управление транспортными средствами без соответствующих документов;

-52 за управление автотранспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения;

-53 незаконное затемнение стекол автомобиля;

-291 за нарушения ПДД с участием пешеходов;

-5 839 за нарушение правил эксплуатации транспортных средств;

-4 случаев Автохулиганство;

- 2 713 случая превышение скоростного режима;

-1 факт управления ТС с подложными ГРНЗ;

-кроме того, 9 537 фактов нарушения других правил дорожного движения:

-1 079 автомобиля за нарушение правил дорожного движения были водворены на штрафную стоянку", - говорится в сообщении ГУОБДД..





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