Завтра часть Бишкека останется без холодной воды

Завтра в части Бишкека отключат холодную воду.
Об этом сообщила пресс-служба мэрии.
По ее данным, причина отключения — проведение ремонтных работ на водоводе «Советский».
Воды не будет 26 апреля с 9.00 до 19.00 в районе, ограниченном рекой Ала-Арчой, улицами Суеркулова, Тыныстанова, Ахунбаева, Медерова, Радищева, Толстого, Жукеева-Пудовкина, Элебаева и Байтика Баатыра.
Бишкекводоканал приносит извинения за доставленные неудобства и просит организации, население заранее запастись питьевой водой.
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