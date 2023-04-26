Кабмин берет кредит на улучшение водоснабжения четырех городов Кыргызстана

Кабинет министров берет кредит у Европейского банка реконструкции и развития в $18,6 миллиона.

Об этом на заседании комитета Жогорку Кенеша по аграрной политике сообщил заместитель главы Госстроя Бакыт Кудайбергенов.

По его словам, $8 миллионов из общей суммы выдаются в качестве кредита, $10 миллионов — грант, $2,6 миллиона выделяется на техническую поддержку. Заем выдается на 15 лет под 4 процента годовых.

Деньги будут направлены на улучшение водоснабжения четырех городов — Кадамджая, Таш-Комура, Кок-Джангака и Айдаркена. Кредит будут выплачивать муниципалитеты городов.

Комитет перенес рассмотрение кредитного договора с ЕБРР на следующее заседание. Депутаты намерены послушать представителей горкенешев Кадамджая, Таш-Комура, Кок-Джангака и Айдаркена.



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