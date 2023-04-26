Минэконом: Кыргызстан на 5-м месте по цене за мобильный интернет

Представитель ведомства заявил, что государство работает над дальнейшим распространением качественного доступа к ресурсам Сети

Кыргызстан по цене за мобильный интернет находится на 5-м месте в мире. Об этом сообщил на круглом столе в Бишкеке заведующий отделом торговой политики и развития экспорта Министерства экономики и коммерции Нурлан Джусумалиев.

По его словам, средняя стоимость 1 Гб интернета обходится абонентам мобильной связи в 17 центов. Интернет используют на мобильных устройствах более 6,4 млн человек.

«Государство активно работает над дальнейшим распространением повсеместного и качественного интернета в КР», — заявил чиновник.

Вести.kg