В Оше задержана одна из подозреваемых организаторов июньских событий 2010-го

Она заочно приговорена к 16 годам лишения свободы

В Оше задержана одна из подозреваемых организаторов июньских событий 2010-го Караматхон Абдуллаева. Об этом сообщили в пресс-службе УВД города.

«Она разыскивалась как одна из организаторов июньских событий 2010 года, — сказали там. – Решением суда заочно приговорена к 16 годам лишения свободы».

Задержанная водворена в ИВС ГУВД Оша.

Напомним, с 10 по 15 июня 2010-го произошли массовые беспорядки в Оше и Джалал-Абаде. В результате, по официальным данным, погибло 893 человека. Еще 1 900 ранены. Около 300 тысяч беженцев, по информации УВКБ, были вынуждены оставить свои жилища.

По неофициальным данным, число погибших было гораздо выше.

В УВД Оша по тем событиям объявлены в розыск 52 человека, 40 из которых задержаны. Всего возбуждено 5 162 уголовных дела.

Вести.kg