Она заочно приговорена к 16 годам лишения свободы
В Оше задержана одна из подозреваемых организаторов июньских событий 2010-го Караматхон Абдуллаева. Об этом сообщили в пресс-службе УВД города.
«Она разыскивалась как одна из организаторов июньских событий 2010 года, — сказали там. – Решением суда заочно приговорена к 16 годам лишения свободы».
Задержанная водворена в ИВС ГУВД Оша.
Напомним, с 10 по 15 июня 2010-го произошли массовые беспорядки в Оше и Джалал-Абаде. В результате, по официальным данным, погибло 893 человека. Еще 1 900 ранены. Около 300 тысяч беженцев, по информации УВКБ, были вынуждены оставить свои жилища.
По неофициальным данным, число погибших было гораздо выше.
В УВД Оша по тем событиям объявлены в розыск 52 человека, 40 из которых задержаны. Всего возбуждено 5 162 уголовных дела.
Вести.kg
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