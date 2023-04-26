Администрация президента КР предложила убрать у прокуратуры следственные полномочия

Исключения оставят лишь в отношении расследования уголовных дел по военнослужащим
Администрация президента Кыргызстана вынесла на общественное обсуждение законопроект «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс».
Предлагается исключить функции органов прокуратуры по проведению следствия и передать их в ведение органов внутренних дел и национальной безопасности. Исключения оставят лишь в расследовании уголовных дел в отношении военнослужащих, а также призванных на сборы.
Причина – предотвращение коррупционных проявлений и конфликта интересов в ходе досудебного производства и надзора за соблюдением законности со стороны органов прокуратуры.
Такие недостатки, как полагают в администрации главы государства, негативно влияют на социально-экономическое развитие страны, не обеспечивают верховенства закона и справедливости, а также создают противоречия и конфликты внутри системы правосудия и в обществе.
Вести.kg
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