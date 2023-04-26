ГКНБ КР: По факту вымогательства взятки возбуждено уголовное дело в отношении судьи Ленинского районного суда г.Бишкек

Бишкек, "Саясат.kg". Он через посредников вымогал денежные средства в размере 2 000 долларов США...

ГКНБ КР в процессе рассмотрения обращений граждан был установлен факт вымогательства со стороны судьи Ленинского районного суда г.Бишкек «К.Н.Т.», который через посредников вымогал денежные средства в размере 2 000 долларов США за принятие положительного решения по рассматриваемому уголовному делу. В случае неисполнения требований, вовлеченные в преступный круг лица, угрожал подсудимому вынесением приговора, связанного с лишением свободы на определенный срок.

В ходе проведенных в рамках возбужденного уголовного дела по ст. 343ч.2 УК КР (Вымогательство взятки) следственно-оперативных и оперативно-технических мероприятий был установлен действительный факт организованной судьей устойчивой коррупционной схемы, с вовлечением в свою преступную деятельность работников аппарата Ленинского районного суда, а также своих близких друзей с целью получения денежных средств от подсудимых.

В данном контексте работники аппарата суда получали вымогаемую сумму у подсудимых, с соблюдением необходимых мер конспирации, далее уже передавали нужную сумму другу судьи и только потом судья, убедившись в своей личной безопасности получал денежные средства.

Следует отметить, что у каждого вовлеченного в преступную среду лица, исходя из его участия была установлена определенная доля, которую он получал от общей суммы вымогаемых средств.

20 апреля 2023 года с поличным после получения взятки в виде денежных средств все участники данной схемы были задержаны и доставлены в ГКНБ КР для проведения с их участием следственных действий.

21 апреля 2023 года специалист Ленинского районного суда г.Бишкек «Ш.Ч.Т.» и друг судьи «Т.М.Т.», выступающий в качестве посредника были задержаны, а Первомайским районным судом г.Бишкек в отношении них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

При этом, в соответствии с Конституционным законом КР «О статусе судей КР», привлечение судьи к уголовной ответственности допускается исключительно с согласия Совета судей КР.

В настоящее время продолжается проведение соответствующих следственно-оперативных мероприятий, по результатам которых будет инициирована процедура получения согласия на привлечение судьи к уголовной ответственности.

