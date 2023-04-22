ГКНБ КР: В Иссык-Кульской области выявлен «схрон» оружия

Бишкек, "Саясат.kg". В настоящее время в рамках возбужденного уголовного дела проводится комплекс оперативно-розыскных и следственных мероприятий...
Управлением ГКНБ КР по Иссык-Кульской области в ходе организации оперативно-розыскных мероприятий, направленных на изъятие из незаконного оборота огнестрельного оружия , боеприпасов и взрывчатых веществ, с привлечением инженерно-саперной группы ВЧ 2028 и сотрудников УВД, 19 апреля 2023 года в горной местности Ак-Суйского района Иссык-Кульской области выявлен «схрон», где обнаружены следующие боеприпасы:
- граната Ф1 без запала, 1 единица;
- ручные дымовые гранаты, 3 единицы;
- снаряд от ВОГ – 17, 1 единица;
- сигнальный патрон, 1 единица;
- штурмовые гранаты неизвестной модели, 3единицы;
- ружье гладкоствольное 16 калибра, 1 единица;
- патроны калибра 7,62 в количестве 4 (четырех) штук.
В настоящее время в рамках возбужденного уголовного дела проводится комплекс оперативно-розыскных и следственных мероприятий, направленных на установление лиц, причастных к незаконному обороту вышеуказанных боеприпасов и взрывчатых веществ.
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