ГКНБ КР: Пресечена устойчивая коррупционная схема в налоговой системе

Бишкек, "Саясат.kg". 20 апреля указанные лица были задержаны с поличным при получении части суммы от вымогаемой взятки.

ГКНБ КР в ходе работы по демонтажу коррупционных механизмов и сокращению уровня системной коррупции в Государственной налоговой службе при Министерстве финансов КР возбуждено уголовное дело в отношении должностных лиц УГНС по Московскому району Чуйской области по факту организации коррупционной схемы, выраженной в содействии гражданам Кыргызской Республики в уклонении от уплаты налогов.

В рамках уголовного дела установлено, что старший инспектор отдела местных налоговых сборов и проверок УГНС Московского района Чуйской области «У.П.А.» и главный инспектор отдела рейдового налогового контроля «С.А.Б.» в корыстных целях, злоупотребляя должностным положением, превышая полномочия, вымогали у гражданки КР денежные средства в размере около 100 тыс. сомов за фальсификацию результатов налоговой проверки, сокрытие фактических доходов и выдачу справки об отсутствии налоговой задолженности по налогу на имущество для последующего предоставления справки в органы государственной регистрации прав на недвижимое имущество.

20 апреля 2023 года указанные лица были задержаны с поличным при получении части суммы от вымогаемой взятки и водворены в ИВС ГУВД г.Бишкек.

В рамках уголовного дела продолжаются соответствующие следственно-оперативные мероприятия, направленные на установление других должностных лиц причастных к указанным противоправным действиям.