ГКНБ КР: Задержан груз с незаконно перемещенными минеральными удобрениями в виде Карбамида

Бишкек, "Саясат.kg". В настоящее время проводятся соответствующие следственно-оперативные мероприятия.
Управлением ГКНБ КР по Баткенской области, в рамках выявления и пресечения фактов организации контрабандной деятельности, на территории приграничных населенных пунктов были вскрыты склады и задержан груз с незаконно перемещенными минеральными удобрениями в виде Карбамида на сумму свыше 1 100 000 сомов (более 550 мешков общим весом 27,8 тонн).
По данному факту 14 апреля 2023 года следственным отделом Управления возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 231 ч.1 (Экономическая контрабанда) УК КР.
В настоящее время проводятся соответствующие следственно-оперативные мероприятия.
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