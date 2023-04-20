В ОАО "Электрические станции" прокомментировали информацию о покупке угля для ТЭЦ.
Ранее Kaktus.mediа со ссылкой на источники сообщал, что ОАО "Электрические станции" может заключить соглашение без проведения тендера на поставку угля с казахстанского месторождения Каражыра для предстоящего отопительного сезона. На это указывали документы, предоставленные источниками.
"Электрические станции" прокомментировали информацию о покупке угля для ТЭЦ без тендера
В них сообщается, что 13 марта и. о. гендиректора "Электрических станций" Алмаз Кушубаков подписал доверенность на имя одного из членов совета директоров ОАО, чтобы тот мог провести переговоры на поставку угля с собственниками угольных разрезов Казахстана.
Другой источник из "Электрических станций" сообщил, что 18 апреля в Минэнерго прошло совещание, где руководство ведомства также сообщило о возможности заключения прямого договора с одной из компаний Казахстана. Однако руководители ОАО выступили против, назвав это нарушением закона о тендерах.
В ОАО "Электрические станции" прокомментировали информацию, содержащуюся в публикации. Компания отмечает, что ежегодно с завершением осенне-зимнего периода "Электрические станции" планируют заготовку топливных ресурсов на следующий осенне-зимний период согласно объемам поставки топлива, утвержденным постановлением кабинета министров "О подготовке отраслей экономики и населения КР к осенне-зимнему периоду 2023-2024 годов".
ОАО заверяет, что для мониторинга цен рынка, обеспечения эффективности, экономичности и качества закупок, определения возможных объемов поставок импортного угля, а также обеспечения ТЭЦ Бишкека углем проводятся переговоры с потенциальными производителями угля.
Другими словами, на данном этапе проводится анализ стоимости и качества угля.
"Все договоры, заключаемые в ОАО "Электрические станции", в том числе и на уголь, заключаются в соответствии с типовым порядком организации и осуществления закупок государственными и муниципальными предприятиями, хозяйственными обществами, где 50 и более процентов доли участия в уставном капитале принадлежит государству, в том числе их дочерними хозяйственными обществами, утвержденными постановлением кабмина №301 от 10 июня 2022 года и другими НПА", - отметили в компании.
ОАО также отрицает, что 18 апреля в Министерстве энергетики проводилось совещание по тендеру на закупку угля.
"На данный момент ведется служебное расследование по выявлению лица, которое предоставило документы СМИ", - рассказали в ОАО.
Напомним, в прошлом году из-за угрозы срыва отопительного сезона ОАО "Электрические станции" заключило договор с АО "Каражыра" на поставку 400 тыс. тонн угля по цене $53,45 за тонну.
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