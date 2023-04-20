В школы Алматы поступило сообщение о заложенных бомбах

В Алматы "заминировали" 29 школ. Об этом сообщает казахстанское издание Orda.kz.

В четверг, 20 апреля, в редакцию Orda.kz поступила информация о якобы готовящихся терактах в 29 школах Алматы.



"Сегодня поступило сообщение о заминировании нескольких общеобразовательных школ города. Экстренными службами города в рамках мер первичного реагирования на такого рода сообщения в настоящее время проводится взрывотехническое исследование этих объектов. Несколько школ уже проверили, информация оказалась ложной. Работы продолжаются", - сообщили в пресс-службе полиции Алматы.

Точное количество якобы заминированных школ в департаменте полиции не назвали. Известно, что в некоторых учебных заведениях занятия отменили, в некоторых - перенесли.

По данным портала Liter.kz, несколько школ уже проверили, но информация о минировании не подтвердилась. Сейчас продолжают проверять остальные здания.

Отметим, аналогичные сообщения о заложенной бомбе получили сегодня несколько школ в Бишкеке.



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