В Москве родила 14-летняя девочка. Она обвинила в изнасиловании кыргызстанца

В Москве 14-летняя девочка обвинила кыргызстанца в изнасиловании.

Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Уточняется, что школьница родила на восьмом месяце беременности.

Сообщается, что девочка с родителями пошла в торговый центр, где ей резко стало плохо. Вызвали скорую, и в больнице выяснилось, что внутри у нее плод. Она рассказала о неприятном случае с мальчиком по имени Бека.

«Говорит, познакомились на спортивной площадке, а потом просто не смогла дать отпор. В итоге медикам удалось спасти и новорожденного, и девочку. Сейчас они в больнице. Полиция попыталась найти Беку, но недавно он сбежал в Кыргызстан», — говорится в информации.



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