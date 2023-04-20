Конституционный суд разрешил не поднимать пенсии до прожиточного минимума

Конституционный суд рассмотрел заявление кабинета министров, в котором чиновники просили дать официальное толкование статьи 44 Основного закона.

Отметим, что часть 2 статьи 44 Конституции гласит: «пенсии, социальные пособия и другая социальная помощь обеспечивают уровень жизни не ниже установленного законом размера прожиточного минимума».

Конституционный суд в своем решении отметил, что размер пенсий, пособий и другой социальной помощи зависит от состояния экономики и возможностей государства, и постановил — вышеуказанная статья не является обязательством, которое может быть выполнено без искажений.

Судебная коллегия КС КР считает, то, что говорится в этом пункте статьи, следует рассматривать как цель и стремление государства, закрепленные на конституционном уровне.

Отмечается также, что с 1 октября 2021-го проведена индексация базовой части пенсий, назначенных до этой даты. Их общий размер ниже величины прожиточного минимума пенсионера, сложившейся за предыдущий год, с учетом роста средней заработной платы за 2020 год к средней заработной плате за 2019-й, на 110 процентов.

Постановлением правительства в 2009 году утверждена методика исчисления величины прожиточного минимума для основных социально-демографических групп населения. Но этот размер законом не установлен. Он исчисляется ежеквартально Нацстаткомом.

Чиновники указывают, что социальная деятельность государства не должна принимать форму попечительства, ограничивающего экономическую свободу, активность и возможности гражданина обеспечивать самого себя. Поэтому кабинет министров просил Конституционный суд дать официальное толкование этой спорной статьи Основного закона.



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