Садыр Жапаров примет участие в праздничном Айт намазе

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров завтра примет участие в праздничном Айт намазе.

Об этом сообщил его пресс-секретарь Эрбол Султанбаев.

Традиционный Айт намаз в день празднования Орозо айта пройдет на площади Турдакуна Усубалиева города Бишкека (Старая площадь). Мероприятие будет транслироваться в прямом эфире НТРК, республиканских и областных телеканалов и на страницах в социальных сетях.

Начало трансляции в 7.00.







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