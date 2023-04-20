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Садыр Жапаров примет участие в праздничном Айт намазе

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров завтра примет участие в праздничном Айт намазе.

Об этом сообщил его пресс-секретарь Эрбол Султанбаев.

Традиционный Айт намаз в день празднования Орозо айта пройдет на площади Турдакуна Усубалиева города Бишкека (Старая площадь). Мероприятие будет транслироваться в прямом эфире НТРК, республиканских и областных телеканалов и на страницах в социальных сетях.

Начало трансляции в 7.00.

 
 
     
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/263823/ 

           

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