Садыр Жапаров примет участие в праздничном Айт намазе

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров завтра примет участие в праздничном Айт намазе.
Об этом сообщил его пресс-секретарь Эрбол Султанбаев.
Традиционный Айт намаз в день празднования Орозо айта пройдет на площади Турдакуна Усубалиева города Бишкека (Старая площадь). Мероприятие будет транслироваться в прямом эфире НТРК, республиканских и областных телеканалов и на страницах в социальных сетях.
Начало трансляции в 7.00.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/263823/
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!