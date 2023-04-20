Жолдошбек Кольбаев вручил ключи от Toyota Camry дзюдоисту Кубанычбеку Айбек уулу

Его медаль - первая подобная награда в истории дзюдо Кыргызстана на состязаниях такого уровня.

19 апреля президент Федерации дзюдо Кыргызстана Жолдошбек Кольбаев вручил ключи от автомобиля Toyota Camry победителю турнира Большого шлема (Grand Slam) Кубанычбеку Айбек уулу.

Как сообщает федерация, "благодаря неравнодушным предпринимателям, а также бизнес-сектору" у начинающих спортсменов и профессионалов есть большая мотивация для развития.

Недавно на турнире Большого шлема по дзюдо в Грузии Кубанычбек Айбек уулу завоевал золото. Его медаль - первая подобная награда в истории дзюдо Кыргызстана на состязаниях такого уровня.







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