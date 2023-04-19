ГКНБ: Выявлены ряд грубейших нарушений земельного законодательства

Бишкек, "Саясат.kg". В настоящее время проводятся соответствующие следственно-оперативные мероприятия.
Управлением ГКНБ Кыргызской Республики по Баткенской области в ходе проведенных совместно с Кадамжайской районной прокуратурой соответствующих проверочных мероприятий, выявлены ряд грубейших нарушений земельного законодательства со стороны 16-и субъектов экономической деятельности, которые самовольно застроили селеопасный участок «Анкурсай» г.Кадамжай торговыми объектами.
По данному факту 14.04.2023 года возбуждено уголовное дело по ст.214 ч.1 (Самоуправство) УК КР.
В настоящее время проводятся соответствующие следственно-оперативные мероприятия.
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