ГКНБ: Выявлены ряд грубейших нарушений земельного законодательства

Бишкек, "Саясат.kg". В настоящее время проводятся соответствующие следственно-оперативные мероприятия.

Управлением ГКНБ Кыргызской Республики по Баткенской области в ходе проведенных совместно с Кадамжайской районной прокуратурой соответствующих проверочных мероприятий, выявлены ряд грубейших нарушений земельного законодательства со стороны 16-и субъектов экономической деятельности, которые самовольно застроили селеопасный участок «Анкурсай» г.Кадамжай торговыми объектами.

По данному факту 14.04.2023 года возбуждено уголовное дело по ст.214 ч.1 (Самоуправство) УК КР.

В настоящее время проводятся соответствующие следственно-оперативные мероприятия.