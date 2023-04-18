Со стороны отдельных жителей Ысык-Атинского района продолжаются попытки незаконной реализации ГСМ

Бишкек, "Саясат.kg". В настоящее время продолжаются следственно-оперативные мероприятия.

Управлением ГКНБ КР по Чуйской области в ходе оперативно-розыскных мероприятий продолжается соответствующая работа в отношении незаконной реализации ГСМ отдельными жителями Ысык-Атинского района Чуйской области.

Так, 16 апреля 2023 года в селе Хун-Чи Ысык-Атинского района в рамках оперативных мероприятий при реализации 4 тонн дизельного топлива задержан гражданин КР «У.И.С.», который в последующем был оштрафован на 17500 сом за нарушение правил перевозки опасных грузов. Кроме этого, также в рамках статьи 316 (нарушение порядка оборота товаров, в том числе нефтепродуктов) Кодекса о правонарушениях наложен штраф в размере 12500 сомов.

Инспекторами УГНС выясняется причиненный материальный ущерб и рассматривается вопрос о передаче собранных материалов в судебные органы Ысык-Атинского района для возмещения выявленного ущерба в пользу государства.

В настоящее время продолжаются следственно-оперативные мероприятия.