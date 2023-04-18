Отравление школьников в Кара-Суйском районе. Следствие продолжается

По его словам, парфюмерная вода под названием «Викинг» отправлена на экспертизу.

По отравлению шестиклассников в школе села Таштак Кара-Суйского района следственные мероприятия продолжаются. Об этом на заседании комитета парламента по правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции сообщил заместитель министра внутренних дел Нурбек Абдиев.

По его словам, парфюмерная вода под названием «Викинг» отправлена на экспертизу.

«Школьник из дома привез парфюм и распылил в классе. Его купили на рынке. Следствие проверяет, как, из какой страны парфюм поступил в Кыргызстан. Все ученики выписаны из больницы», — отметил Нурбек Абдиев.

Напомним, 29 марта в Ошскую областную детскую клиническую больницу поступили 43 школьника из Кара-Суйского района с признаками отравления.



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