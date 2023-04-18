Сообщения о бомбах. Сотрудников Верховного суда тоже эвакуировали

В Бишкеке сотрудников Верховного суда эвакуировали из-за сообщения о бомбе.

Об этом 24.kg сообщили собственные источники в правоохранительных органах.

На месте работали сотрудники милиции. Однако позже информация о заложенном взрывном устройстве не подтвердилась и все вернулись на рабочие места.

В ГУВД Бишкека 24.kg эту информацию подтвердили. По информации ведомства, сотрудники милиции еще находятся на месте.

Сообщения о бомбах сегодня поступили в школы № 67, 90, 63, 51 и 17, лицей АУЦА, юридический факультет КРСУ и КГТУ.

Это не первая атака телефонных террористов. Схожие сообщения поступали в учебные заведения и торговые центры столицы 22 марта и 20 января. Организаторов этих атак до сих пор не нашли.



Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/263617/