ГКНБ: Выявлены коррупционные механизмы в Управлении муниципальным имуществом мэрии г.Талас

Бишкек, "Саясат.kg". В 2022 году УМС мэрии г.Талас был заключен договор с ОсОО «Бейбарс-Курулуш» на строительство городского сквера на общую сумму 4 млн.880 тыс.сом.

Управлением ГКНБ КР по Таласской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.337 УК КР «Злоупотребление должностным положением» по факту присвоения бюджетных средств отдельными должностными лицами мэрии г.Талас.

Так, в рамках проводимой работы по противодействию и пресечению коррупции в структурных подразделениях мэрии г.Талас выявлены коррупционные механизмы в Управлении муниципальным имуществом.

Установлено, что в 2022 году УМС мэрии г.Талас был заключен договор с ОсОО «Бейбарс-Курулуш» на строительство городского сквера на общую сумму 4 млн.880 тыс.сом. При этом, в ходе проверки с привлечением специалистов-экспертов установлены факты завышение стоимости строительных работ, в результате чего государству нанесен ущерб на сумму более 2 млн.100 тыс.сом.

Кроме этого, согласно заключению строительной экспертизы, проектно-сметная документация на строительство городского сквера не разрабатывалась вовсе, что свидетельствует о незаконном строительстве и нецелевом использовании бюджетных средств.

В настоящее время Управлением ГКНБ КР по Таласской области проводятся оперативно-следственные мероприятия, направленные на установление фактических обстоятельств дела и причастности должнтстных лиц.

