ГКНБ КР: Задержан мэр Токмока Урмат Самаев

Бишкек, "Саясат.kg". В настоящее время проводятся следственно-оперативные мероприятия.

ГКНБ КР в рамках проводимой борьбы с коррупционными проявлениями в органах государственной власти, выявлена причастность мэра г.Токмок У.Самаева в организации устойчивой коррупционной схемы в муниципиальном предприятии «Токмок Жылуулук».

В частности, по факту незаконных подключений к центральной теплотрассе частных домов г.Токмок, где часть вырученных средств передавалась последнему.

Так, 17 апреля 2023 года в рамках возбужденного уголовного дела по признакам преступления предусмотренного ч.3 ст. 337 (Злоупотребление должностным положением) УК КР был задержан мэр г.Токмок и водворен в ИВС СИЗО ГКНБ КР.

В настоящее время проводятся следственно-оперативные мероприятия.