В Токмаке задержан мэр города Урмат Самаев

Задержан мэр Токмака Урмат Самаев.

Об этом 24.kg сообщили собственные источники в правоохранительных органах.

Урмата Самаева задержали сотрудники ГКНБ.

Депутат Токмакского городского кенеша Чолпон Сыдыкова подтвердила информацию 24.kg. По ее словам, проверка в токмакском муниципалитете шла больше трех недель.

«Проводился также аудит. Что конкретно стало причиной задержания, пока не известно. В мэрии было множество нарушений», — сказала Чолпон Сыдыкова.



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