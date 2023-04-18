В Токмаке задержан мэр города Урмат Самаев

Задержан мэр Токмака Урмат Самаев.
Об этом 24.kg сообщили собственные источники в правоохранительных органах.
Урмата Самаева задержали сотрудники ГКНБ.
Депутат Токмакского городского кенеша Чолпон Сыдыкова подтвердила информацию 24.kg. По ее словам, проверка в токмакском муниципалитете шла больше трех недель.
«Проводился также аудит. Что конкретно стало причиной задержания, пока не известно. В мэрии было множество нарушений», — сказала Чолпон Сыдыкова.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/263540/
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