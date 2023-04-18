Выборы по Ленинскому округу. Регистрация кандидатов завершится до 8 мая

ЦИК зарегистрирует кандидатов в депутаты по Ленинскому одномандатному округу до 8 мая.
Об этом сообщили в Центризбиркоме.
Выдвижение желающих побороться за мандат завершится 27 апреля. Претенденту также предоставляется срок до 30 апреля включительно, до 18.00, принести все необходимые для регистрации документы, включая квитанцию о внесении избирательного залога в сумме 100 тысяч сомов. Предвыборная агитация начнется 8 мая. ЦИК напоминает: в соответствии со статьей 59 конституционного закона сроки избирательных действий сокращаются на треть.
Голосование пройдет 28 мая. Определение результатов выборов депутата по Ленинскому округу — до 11 июня.
Напомним, место стало вакантным после того, как 27 марта Жаныбек Абиров сдал депутатский мандат. Причиной стала массовая драка с участием теперь уже экс-нардепа, которая произошла в ночь на 12 марта в Бишкеке возле ресторана «Золотой дракон». Жестоко избитый Абировым сотрудник ГБР не имеет претензий к бывшему парламентарию, стороны помирились.
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