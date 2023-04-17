Кыргызско-таджикская граница. Садыр Жапаров прокомментировал вопрос

Президент отметил: ранее надеялся, что до мая 2023 года завершится определение линии границы с Таджикистаном.
Президент Садыр Жапаров прокомментировал вопрос делимитации и демаркации границы с Таджикистаном в интервью «Кабару».
«Есть сдвиги, но работа идет слишком медленно. Если обе стороны будут согласны с делимитацией, то осталось работы на месяц. К сожалению, соседи в ходе работы вдруг предлагают определить какой-то участок по карте 1924 года. Работа останавливается. Такое предложение не соответствует ни юридическим, ни моральным нормам. В 1924-м ни они, ни мы не были отдельной страной. Если обе стороны примут решение провести делимитацию на основании карты 1924 года, то надо пересмотреть все линии границы по ней», — заявил Садыр Жапаров.
Президент отметил: ранее надеялся, что до мая 2023 года завершится определение линии границы с Таджикистаном.
«В то время стороны работали в согласии, работа шла быстрее. К сожалению, ее не завершили», — сказал он.
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