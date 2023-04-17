Выборы по Ленинскому округу. Голосование вне помещения пройдет 27 мая

Голосование вне помещения на досрочных выборах депутата Жогорку Кенеша по Ленинскому одномандатному округу состоится 27 мая.

Об этом сообщает ЦИК.

Уточняется, что заявление об участии можно подать не позднее, чем за два дня до указанной даты.

Списки избирателей, находящихся в день голосования в стационарных лечебно-профилактических учреждениях, местах содержания под стражей в качестве подозреваемых и обвиняемых, на предприятиях с непрерывным циклом работы (вахтовые работы), военнослужащих срочной службы, военнослужащих и членов их семей и других лиц, проживающих в воинских частях и передача их в уполномоченный государственный орган и соответствующую УИК должны быть составлены до 19 мая включительно.

Выдвижение кандидатов в депутаты по Ленинскому одномандатному избирательному округу № 26 завершится 27 апреля 2023 года.

Голосование пройдет 28 мая. Определение результатов выборов депутата по Ленинскому округу — до 11 июня.

Напомним, место стало вакантным после того, как 27 марта Жаныбек Абиров сдал депутатский мандат. Причиной стала массовая драка с участием теперь уже экс-нардепа, которая произошла в ночь на 12 марта в Бишкеке возле ресторана «Золотой дракон». Жестоко избитый Абировым сотрудник ГБР не имеет претензий к бывшему парламентарию, стороны помирились.



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